Pasaulē priecājas, ka Eiropa izvēlējusies zaļo kursu, tā vājinot savu konkurētspēju. Kas notiks Latvijā?

Nav izslēgts, ka šāds lēmums varēru tikt pieņemts pēc kādiem pieciem gadiem. Te pat var teikt, ka ideja par to nāk "no apakšas", šajā gadījumā no Dānijas, kas ir pirmrindniece zaļās domāšanas ieviešanā lauksaimniecībā un pati pēc savas iniciatīvas sāk ieviest pārmaiņas, tā rādot piemēru pārējai Eiropai. "Dānija vienmēr ir bijusi sociāldemokrātiska un zaļa. Jā, ar šādu virzību viņi zināmā mērā šauj kājā saviem lauksaimniekiem, taču acīmredzot sabiedrība kopumā grib būt pirmajās rindās, ieviešot pārmaiņas, kas attiecas uz klimatu un vidi. Dānijā arī pastāv dažādi iekšējie regulējumi par mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, kas paredz nodokļus, ko pēc tam novirza subsīdijām lauksamniekiem videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai. Tātad, no vienas puses, lauksaimniekiem kaut ko atņem, bet no otras - atgriež atpakaļ, stimulējot jaunu tehnoloģiju ieviešanu," skaidro ZSA valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja - Burmistre.