Rīdzinieku ievērībai! Artilērijas un Pērnavas ielas posmā ieviesīs satiksmes izmaiņas

Izmaiņas plānots ieviest Artilērijas ielas posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Jāņa Asara ielai. Minētajā posmā, ielas pusē ar pāra ciparu numerāciju, transportlīdzekļu stāvēšana tiks aizliegta otrdienās no plkst.9 līdz 17. Savukārt ceturtdienās, no plkst.9 līdz 17 aizliegums būs spēkā ielas pusē ar nepāra ciparu numerāciju.