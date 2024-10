Latviete veido plakātus Netflix grāvējiem! Saruna ar jauno mākslinieci Samantu Lasmani

Jau kopš bērnības es apmeklēju kino. Viena priekšrocība, dzīvojot Siguldā, bija tā, ka kino atradās tikai dažu soļu attālumā no manas dzīvesvietas. Man bija dota iespēja ielūkoties kino lentes likšanas procesā vēl pirms kinoteātri tika digitalizēti un pārgāja uz 3D. Jau kopš 10 gadu vecuma zināju, ka kino – tā būs mana nākotne, un vēlējos ar to saistīt savu nodarbošanos. Šo daudzo gadu laikā, apmeklējot kinoteātri, es paralēli arī kolekcionēju oficiālos filmu plakātus, un nu jau to man ir ap 150. Es nekad nebiju plānojusi, ka pati veidošu filmu plakātus. Skolas laikā mani aizrāva gleznošana, un arī ar to man ir bijuši starptautiski panākumi.