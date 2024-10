Rīgā no ceturtdienas līdz sestdienai būs ierobežota satiksme

No ceturtdienas, 17.oktobra, plkst.7 līdz sestdienas plkst.20 aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Daugavas gātei, Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Mazajai Pils ielai, Mazās Pils ielas posmā no Pils ielas līdz Arsenāla ielai un Pils laukumā.