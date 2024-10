Aizsaulē devies tēlnieks Jānis Mikāns...

20. gs. 80. gados Jānis Mikāns veidojis etnogrāfiska stila rotas dizaina tērpu kolekcijām bij. Rīgas Modeļu namā (RMN, pastāvēja no 1948.-1997. gadam). RMN tolaik darbojās modeļu māksliniece Ērika Pauzere (1927-2009; RMN māksliniece no 1972, galvenā māksliniece), Rasma Boitmane (1945-2023; RMN modeļu māksliniece), Lidija Zariņa (RMN apģērbu māksliniece, modelētāja 1966-1984, RMN galvenā mākslinieka vietniece 1984-1988), V. More, Ārija Punenova (1931-2018; RMN modeļu māksliniece un modele), V. Vula, M. Zariņa, G. Zīle, Ingrīda Drāzniece (RMN apģērbu modeļu māksliniece, modelētāja 1976-1990), Baiba Puzina (1944-1999; RMN modeļu māksliniece, demonstrētāja 1965-1973), Asnate Smeltere (RMN modeļu demonstrētāja) u.c. RMN mākslinieku veidotiem tērpiem, galvenokārt dzintara rotas kopš 60. gadiem bija gatavojuši rotkaļi: Eižens Auniņš, Māris Auniņš, Aldis Auniņš, L.Zigels, Georgs Romulis (1928-2015), Aivars Riekstiņš u.c.