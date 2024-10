Lielais jautājums - Vai ir pareizi valsts budžetu lāpīt uz pensiju rēķina?

Vēl asāks savos izteikumos ir rakstnieks Jurģis Liepnieks: "Lēmums lāpīt bužetu uz pensiju rēķina varbūt uz kādu brīdi palīdzēs aizbāzt robus, taču nākotnē tas ietekmēs mūs visus, kad pienāks brīdis iet pensijā. Ir būtiska atšķirība starp pirmā un otrā līmeņa pensiju. Pirmajā līmenī jūs nekrājat naudu, bet gan nosacītus punktus kā datorspēlē. Kad pienāk laiks maksāt pensiju, tad valdība skatās, cik tai šim mērķim ir pieejami līdzekļi, un tad, atkarībā no tā, cik punktus esat uzkrājis, indeksē tos reālā naudā. Otrais līmenis ir reāla nauda, tādēļ valdība, protams, ņem no tā. Bet tas nozīmē, ka mēs kā nākotnes pensionāri kļūstam vairāk atkarīgi no jau pieminētās punktu sistēmas, kurā tiek uzkrāts kaut kas virtuāls, ko izmaksāt varēs, skatoties pēc reālajām iespējām. Skaidrs, ka iespējas kļūs arvienn mazāk, tādēļ droši var teikt, ka tā ir brutāla naudas atņemšana nākotnes pensionāriem, lai to iztērētu tagad.