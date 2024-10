Vecāki ceļ trauksmi - Rīgā bērnu starpā tiekot izplatītas bīstamas, narkotiku saturošas konfektes

Kā novēroja Jauns.lv, attēlā redzamas Amerikas Savienoto Valstu uzņēmuma "Top Five" izplatītas konfektes. Tās apzināti imitē populārās kompānijas "Ferrara Candy Co" saldumus, kas ir ļoti populāri bērnu vidū. Starp šiem diviem uzņēmumiem kopš 2022. gada notiek tiesvedība par iespējamiem autortiesību pārkāpumiem. "Top Five" ir vairumtirgotājs, kas izplata ar marihuānu piesūcinātas konfektes ASV štatos, kur šo narkotisko vielu lietošana ir atļauta. Tomēr Jauns.lv noskaidroja, ka minētā zīmola produkti ir brīvi pieejami vairākās interneta vietnēs, un to cenas svārstās no 20 līdz 50 eiro par iepakojumu.