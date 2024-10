Vai var sodīt tos, kuri feisbukā pārpublicē svešu dzeju vai bildi? Autortiesību nianses izskaidro AKKA/LAA pārstāve Ieva Kolmane

Mēs strādājam ar darbu atkārtotu izmantojumu: literatūru – tajā skaitā teātri, ar mūziku, vizuālo mākslu – arī fotogrāfijām, internetu, ar filmām. Vēl ir tā sauktais intelektuālais īpašums, kas attiecas uz citām jomām, tai skaitā zīmoliem un patentiem. Piemēram, ja gribi savu vārdu reģistrēt kā zīmolu, jāvēršas Patentu valdē. Vēl ir tā dēvētās blakustiesības – tādas ir izpildītājiem un producentiem. Ar to nodarbojas Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība Laipa un Latvijas Profesionālo aktieru apvienība – jo arī aktierim ir blakustiesības uz lomu, kuru viņš ir atveidojis. Ja tu gribi izmantot filmu, no mūsu puses autors ir režisors, scenārija autors, komponists, bet no blakustiesību puses – izpildījums: mūziķis, aktieris…