Nelegālos migrantus sāka ķert jau Silenē; vairāki pārvadātie pakaļdzīšanās laikā cietuši

Starp aizturētajiem ir vairāki desmiti nelegālo migrantu un divi viņu pārvadātāji, tostarp, pašlaik aizturēts jau ir arī vīrietis, kura meklēšanā policija bija lūgusi sabiedrības palīdzību. Viens no pārvadātājiem ir Baltkrievijas pilsonis. Intervijā Latvijas Radio vēlāk Pujāts precizēja, ka kopumā notverti 46 migranti, no kuriem 42 jau nogādāti vai šodien tiks nogādāti atpakaļ Baltkrievijā. Aizturēti arī divi nozieguma organizētāji, no kuriem viens ir Ukrainas, bet otrs - Baltkrievijas vastspiederīgais.