Ekonomists: iedzīvotāju skaita samazinājums Latvijā visspēcīgāk atspoguļosies darba tirgū

"Migrācijas saldo - iebraukušo Latvijā bija vairāk aizbraukušo, taču no tiem gandrīz 5000 cilvēku bija Ukrainas pilsoņi. Varbūt nākamgad to vairs nebūs tik daudz, jo salīdzinājumā ar 2022. gadu 2023. gadā to skaits ir krasi samazinājies. Bet pozitīvi ir tas, ka arī Latvijas iedzīvotāji atgriežas, ka reemigrācija ir augstāka, nekā tā bijusi pēdējos gados. Bet tas ir mūsu uzdevums — pietiekami drīz parūpēties, lai dzīves līmenis un ienākumu līmenis valstī kļūtu augstāks, tad arī vairāk iedzīvotāju sāks atgriezties," sacīja Vārpiņa.