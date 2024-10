Svinīgi atklās pārbūvēto reģionālā ceļa posmu no Stalbes līdz Cēsīm

Būvdarbi no Stalbes līdz Cēsīm sākās 2023. gada maijā vidū, to laikā 13 km garumā pilnībā pārbūvēta ceļa sega un divās kārtās ieklāts asfaltbetons. Pārbūves rezultātā ir uzlaboti ceļa ģeometriskie parametri – ir mazāk pauguru, kāpumi un kritumi ir lēzenāki, līdz ar to ceļš kļuvis labāk pārredzams. Pārbūvēti arī 18 citu autoceļu pieslēgumi un 12 autobusu pieturvietas, četrās no tām uzstādīti paviljoni. Ceļa 23. kilometrā atjaunots tunelis – dzīvnieku caurdzītuve. Bīstamajos posmos ierīkotas drošības barjeras kopā piecu kilometru garumā, uzstādīts arī cits ceļa aprīkojums, ieklāts horizontālais marķējums.