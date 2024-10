Ungārija stiprina attiecības ar Krieviju; politiķe mēģina cenzēt LTV saturu

Kā norāda vairāki eksperti, Ungārijas valdība stiprina savu popularitāti, balstoties uz sev lojāliem medijiem. Tiem žurnālistiem, kas uzdod nepatīkamus jautājumus, darbu mēdz apgrūtināt. Ko tādu novēroja arī raidījums “de facto”. Nākamajā dienā pēc intervijas ar Ungārijas parlamenta deputāti – viņas pārstāvji pieprasīja raidījumam atskaitīties par to, kas no šīs intervijas tiks pārraidīts ēterā, pretējā gadījumā aizliedzot to izmantot un draudot ar tiesiskām sekām.