Viņam padodas dziesmas un vīriešu zapte. Saruna ar mūziķi un radio leģendu Gunāru Freidenfeldu

Kas to vairs atceras! Varbūt tai pašā 1982. gadā, kad sāku strādāt radio, varbūt arī agrāk, bet manas populārākās dziesmas Kaktuss, Zilos svārkos meitene, Atmiņu lietus un citas, kas izdotas mazajās skaņuplatēs, ietrāpīja tajos gados, kad Mikrofona aptauju aizklapēja. Tā nu skaļā slava man aizgāja gar degunu. (Smejas.) Ar Gunāru cieši blakus pēc tam darbojāmies Latvijas Radio 2. Bet radio strādāja arī mani dziesmu vārdu autori Juris Brežģis un Gunārs Selga. Ar Selgu iepazinos Rakstnieku savienībā, kas atradās Benjamiņu namā. Konservatorija turpat aiz stūra, jāpaiet tikai daži soļi. Daudz strādāju ar Alfreda Krūkļa dzeju, viņš tāpat bija muzikāls cilvēks, arī radio strādāja. Man dziesmām nereti sākumā bija tikai melodija, kaut kādu ribiņu uzmetu, savu ideju, un tad dzejnieks to domu uzrakstīja nopietni. Ir arī viena Krūkļa dzeju grāmata, kuru pašķirstu, skatos – to dzejoli esmu uzrakstījis, to arī. Pēdējos gados gan komponēju arvien mazāk, problēmas ar acīm. Tomēr koncertā tagad būs arī kāds pirmatskaņojums – dziesma Dzīvosim kā pasakā ar Jāņa Baltjanča vārdiem. Par to, kā nepārtraukti tiek solīts, ka tūlīt viss būs. Labi zināms, kā pirms vēlēšanām rīkojas politiķi, sevišķi jau, uzrunājot pensionārus. Tam seko ziedojiet, ziedojiet, ziedojiet – vispirms jau veselībai. Man gan nepatīk par tādām lietām runāt, kā nekā 1941. gada zēns. Atceros trīs kara gadus, taisni brīnums, kā tas var iespiesties bērna atmiņā. Tagad man jādomā par to, kas pasaulē notiek un kas vēl būs... Grūti gan izlemt, kurā vietā programmā ielikt tos skaistos vārdus “dzīvosim kā pasakā”.