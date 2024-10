Viedokļu krustugunīs antivakseru pāraudzināšana: kā cilvēkus pārliecināt vakcinēties?

Vienlaikus viņš uzsver, ka Latvijā kopējā vakcinācijas aptvere nav katastrofāla, tā ir normāla. To noliedz tikai neliela radikāli noskaņotu cilvēku grupa. Lai pārliecinātu antivakserus par vakcinācijas nepieciešamību, viņaprāt, nebūtu vajadzīgas “straujas un ārkārtīgi enerģiskas kustības”, jo tādējādi var panākt pretēju efektu. Pirmām kārtām būtu jāpievērš uzmanība vispārējās izglītības jautājumiem. Un tagad tas jau tiek darīts. Rakstnieks, piemēram, nule izlasījis sadaļu par imunitāti 12. klases bioloģijas mācības programmā un “tas bija ārkārtīgi vērtīgi un interesanti. Tieši tas, kas vajadzīgs! Vienkārši vajag rūpēties par to, lai cilvēkam būtu laba izglītība. Vajag izglītot bērnus! Un, ja tas nepalīdz, ja ar to par maz – nu, tad neko...”