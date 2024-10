Nervus kutinošs stāsts! Lācis Kārķu pagastā pārbauda mednieka izturību mežā

Mednieks Lazdiņš stāsta, ka pēc medībām devies apstaigāt ierastās platības netālu no savām mājām. Nonākot mežmalā, apmēram 50 metru attālumā no viņa parādījies lācis, kas iznācis no krūmiem. "Lācis pat izslējās pakaļkājās, parādot, ka ir liels un varens," atceras Lazdiņš. Dzīvnieks pamanīja cilvēku un uz brīdi apstājās. Mednieks piebilst, ka izjutis izbīli, bet saglabājis mieru un sācis lēnām atkāpties, kā ieteicams šādās situācijās. Tomēr lācis sāka nākt viņa virzienā, vispirms mierīgā solī, bet pēc tam sāka skriet .