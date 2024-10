Rēzeknes pašvaldības pagaidu administrācijas vadītāja Guna Puce šausminās par atlaistās domes darba stilu

No stratēģiskajiem lēmumiem tuvākais, kas tiks pārskatīts, ir attīstības projekti. Vienā no pēdējām domes sēdēm tika apstiprināts attīstības projektu saraksts, kas tagad tiks pārvērtēts pilnībā, vērtējot, vai pašvaldībai projekts vispār ir svarīgs, vai tā var atļauties to ilgtermiņā uzturēt, un arī to, kādi būtu potenciāli finansējumi avoti. Ar šo jautājumu ir ļoti izaicinoši, jo, skatoties uz kopējo finanšu situāciju, ir sajūta, ka pašvaldība pašlaik neko nevar atļauties.