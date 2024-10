Aicina pieteikties dalībai klātienē Mazajam pasaules diktātam latviešu valodā

Dalībnieki diktātu varēs rakstīt arī tiešsaistē, līdz ar to piedalīties var no jebkuras vietas pasaulē. Diktāts tiks translēts Latvijas Radio, Latvijas Televīzijā, "lsm.lv" un "raksti.org". Tekstu sacerējusi žurnāliste Aiva Kanepone, un to diktēs Liepājas teātra aktrise Inese Kučinska. Tiešsaistē rakstīto darbu labojumus atsūtīs e-pastā divu mēnešu laikā pēc pasākuma.