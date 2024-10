Saeimā iesniegts priekšlikums, kas ļautu pašvaldību vēlēšanās balsot jau no 16 gadu vecuma 

Balsošana no 16 gadiem pašvaldību vēlēšanās jau ir ieviesta Igaunijā, Skotijā, Velsā, daļā Vācijas un Šveices, savukārt balsošana no 16 gadu vecuma visās vēlēšanās ir ieviesta Maltā un Austrijā. Igaunijas pieredze, ieviešot balsošanu no 16 gadu vecuma, liecina, ka šis lēmums ir paaugstinājis jauniešu aktivitāti vēlēšanās. 2017. gada Igaunijas pašvaldību vēlēšanās, kas bija pirmās ar balsošanas vecuma samazināšanu, 16-18 gadīgu jauniešu dalība vēlēšanās bija par aptuveni 6% augstāka nekā vidēji sabiedrībā, informē Letīcija Līva Lukjanska,

frakcijas “Progresīvie” komunikācijas konsultante.