Pabalstu dāļāšana Pierīgas iedzīvotājiem par pārcelšanos uz dzīvi Rīgā - absurds! Kritizē Rīgas mēra Viļņa Ķirša ideju

Pēteris Šmidre norāda, ka līdzko pilsētu vēsturiskajos centros namus sāk aplīmēt ar sludinājumiem par to izīrēšanu vai pārdošanu, tas liecina par ekonomiskajām problēmām valstī. Un, lai tās risinātu, nebūtu jānodarbojas ar dažādu pabalstu dalīšanu, jo “tas ir šausmīgi! It kā citu instrumentu nebūtu. Viņiem (politiķiem) vajag no visiem savākto naudiņu paturēt rokās un pēc tam, kā saka, no augstas tribīnes parādīt: “Mēs šitam un šitam iedevām pabalstu!”. No sākuma (politiķi) atņem naudu, tad to patur rokās, kur, protams, kaut kas kādam pielīp arī pie rokām, un tad šo naudu dalīt, it kā tā būtu viņu. Domāju, ka pilsētai ir ļoti daudz citu dažādu mehānismu, lai cilvēkus ieinteresētu apdzīvot vēsturisko centru. Bet problēma, protams, nav pabalstos.”