"Tā ir naudas izšķērdēšana": Artis Pabriks par Rīgas mēra piedāvāto "burkānu" nerīdziniekiem pārcelties uz Vecrīgu

Apritējis gads kopš Rīgas mēra amatā ir Vilnis Ķirsis (“Jaunā vienotība”). Runājot par tukšajiem galvaspilsētas centra dzīvokļiem un tirdzniecības platībām, viņš nesen izteicās, ka varētu apsvērt domu par pārcelšanās pabalstiem tiem cilvēkiem, kas nolēmuši, piemēram, no Pierīgas pārcelties dzīvot uz Rīgas centru. Taču - vai ar to pietiks, lai galvaspilsētas centru padarītu dzīvošanai pievilcīgu? Līdz ar to Lielais jautājums: “Kā Rīgas centram piesaistīt iedzīvotājus?” To Jauns.lv vaicāja politoloģijas doktoram, domnīcas “Northern Europe policy centre” direktoram Artim Pabrikam.