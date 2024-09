Bunkus slepkavības lietā apsūdzētais apspļaudījis prokuroru

Tiesā noskaidroja, ka, pirms sākās debates, apsūdzētais Viktors Krivošejs sācis agresīvi uzvesties un necienīgi izturēties pret tiesu un sēdes dalībniekiem. Par to viņam tika piemērota kriminālprocesā piemērotā sankcija, proti, izraidīšana no zāles. Kad apsūdzētais vests ārā no zāles, viņš uzspļāvis prokuroram Rimantam Kuzmam. Nākamā tiesas sēde paredzēta 30. septembrī plkst.9, kad prokurors turpinās debašu runu.