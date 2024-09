Ja nekas nemainīsies, 2020. gados dzimušajiem Latvijā būs lielas problēmas ar pensijām

"Tāpēc var prognozēt, ka ap 2050.gadu summa, ko valsts varēs atļauties izmaksāt vienam pensionāram, būs tikai aptuveni 25% no cilvēka saņemtās pēdējās darba algas," diskusijā minēja Krūmiņš. Bankas "Citadele" meitasuzņēmuma "CBL Asset Management" valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis akcentēja nepieciešamību mērķtiecīgi attīstīt Latvijas kapitāla tirgu, lai pensiju pārvaldnieki varētu ieguldīt Latvijas pensiju krājēju naudu valsts ekonomikā. Patlaban no konservatīvajiem ieguldījumu plāniem Latvijā tiekot ieguldīti 13,3% līdzekļu, bet no aktīvajiem plāniem 2023.gada beigās tie bija 5,3%.