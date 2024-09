"Sariesās asaras pat tiem, kuri viņus nepazina," Gulbenes draudzes mācītājs dalās pārdomās par traģisko avāriju

Mācītājs raksta, ka zaudēt bērnu ir liels pārdzīvojums. Izlasot par šo traģisko notikumu, daudziem cilvēkiem sariesās asaras acīs, pat tiem, kuri nevienu no jauniešiem nepazina. Viņš min, ka mūsu mirkļa lēmumi, idejas, rīcības un pārgalvība var ietekmēt mūs turpmākajā dzīvē un arī novest pie nāves. Viņš raksta, ka atceroties savas jaunības kļūdas, brīnās, kādēļ vēl ir dzīvs. "Bet tāda ir katra diena. Ja esam dzīvi, nenozīmē, ka vienmēr esam bijuši prātīgi un nekad pārgalvīgi, bet gan ka mūsu eņģeļi ļoti daudzas reizes ir bijuši mums klāt, kad neesam to pat zinājuši, nedz par to aizdomājušies," viņš raksta.