Gulbenes novadā bojāgājušajai jaunietei mājās palikusi maza meitiņa

Saskaņā ar CSDD datiem, auto bija 1999. gada “Audi A3″, kura īpašnieks ir mirušā vadītāja brālis. 17 gadus vecajam jaunietim, kurš vadīja automašīnu nebija tiesību. Tāpat pašreizējā informācija liecina, ka trīs no pieciem jauniešiem tika izsviesti no auto, bet divi no viņiem atradās zem auto. Divi no bojāgājušajiem jauniešiem ir no vienas ģimenes. Viens no puišiem bija paņēmis līdzi savu jaunāko māsu. Meitene bija arī jaunākā no kompānijas, dzimusi 2010. gadā.