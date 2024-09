VIDEO: dzērājšoferis, bēgot no policijas, ieskrien elektriskajā ganā

No 16. septembra līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisinās Eiropas ceļu policijas tīkla “ROADPOL” organizētā ikgadējā akcija “ROADPOL Drošības dienas”. Ar šīs drošības akcijas palīdzību policija visā Eiropas Savienībā atgādina, cik svarīgi ir ievērot visas ceļu satiksmes drošības prasības, kā arī to, ka no katra satiksmes dalībnieka rīcības var būt atkarīga gan paša, gan apkārtējo satiksmes dalībnieku drošība un dzīvība.