Pamata vakcīnām būtu jābūt obligātām, norāda veselības ministrs

Kā norādīja Perevoščikovs, cilvēki pēc 18 gadu vecuma var saņemt vakcīnas, ko nav saņēmuši bērnībā, taču ne visas no tām ir pieaugušo vecumposmam atbilstošas un efektīvas. Difterijas un stingumkrampju vakcīnas ir efektīvas arī, ja tās saņem pēc 18 gadu vecuma, turpretī vakcīna pret masalām un masaliņām ir specifiska tieši bērniem. Tā kā šai vakcīnai ir vecuma ierobežojums, to saņemot vēlāk, tā vairs nav efektīva. Līdz ar to svarīgi vecumposmam atbilstošās vakcīnas saņemt savlaicīgi.