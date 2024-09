Vai tiks pildīts pedagogu darba samaksas grafiks? Skaidro Finanšu ministrija

Deputāti no finanšu ministra vēlējās saņemt informāciju par to, vai Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir pieprasījusi savā budžeta projekta tāmē 2025.gadam papildu finansējumu, lai varētu izpildīt pedagogu darba samaksas grafiku. Tāpat deputāti vēlējās zināt, vai FM valsts pamatbudžeta bāzē 2025.gadam ir iekļāvusi finansējuma palielinājumu pedagogu zemākās stundas likmes pieaugumam no 2025.gada 1.janvāra un vai FM kopumā ir plānojusi papildu finansējumu IZM 2025.gadā.