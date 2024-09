OLA Foundation atklās Jasmīnas Simsones pirmo personālizstādi “Nemierīgo atmiņu tilti”

Jasmīna Simsone studē Vankūverā, Britu Kolumbijas Universitātē, kur viņa iegūst divus mākslas bakalaura grādus − vizuālajā mākslā un kino. Viņas producētie filmu projekti ir izrādīti dažādos filmu festivālos Sietlā, Vankūverā, Edmontonā un Portugālē. Jasmīnas mākslas darbi bijuši izstādīti Vankūverā, tostarp viņas triptihs “Budēļi” tika izstādīts The Hatch mākslas galerijā, un pavisam nesen viņas zīmējumu sērija “Sarkanais aizskars” tika izstādīta The Audain mākslas centrā. Simsones stils ir izteiksmīgs reālisma un ekspresionisma apvienojums, kas balstīts uz krāsu teoriju, realizētu ar eļļas krāsu palīdzību. Viņas darbi tiecas veicināt nostalģiskas sajūtas, attēlojot Latvijas kultūrvēsturisko nozīmīgumu no svaigas un atšķirīgas perspektīvas.