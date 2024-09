Kritiska situācija: iedzīvotājus aicina steidzami ziedot asinis, lai glābtu dzīvības

Katru nedēļu VADC rīko izbraukumus pie asinsdonoriem. Tāpat strādā pastāvīgajās ziedošanas vietās. Otrdien izbraukums notiks Apes tautas namā, Skolas ielā 4, no plkst.9.30 līdz 13. Trešdien specializētais autobuss gaidīs donorus Rīga, Skanstes ielā 25, no plkst.10 līdz 14. Ceturtdien asinis varēs ziedot izbraukumā Gulbenes kultūras centrā Oskara Kalpaka ielā 60, no plkst.9 līdz 13, kā arī Kokneses kultūras centrā Hanzas iela 2, no plkst.10 līdz 13.