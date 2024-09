Vai piedzīvotais zibens spēriens ietekmēs Dambju ozola dzīvotspēju? Skaidro Dabas aizsardzības pārvaldē

Valmieras novadā nedēļas nogalē zibens iespēra vienam no lielākajiem Latvijas dižkokiem - Dambju ozolam -, kā rezultātā koks aizdegās. DAP skaidro, ka šāds negadījums ir rets, taču dabā sastopams process. Valmieras novadā netālu no Burtnieku ezera augošais Dambju dižozols ir reģistrēts dabas datu sistēmā "Ozols" un reģistrācijas brīdī tā apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla bija 9,48 metri. Šis ir viens no lielākajiem ozoliem Latvijā.