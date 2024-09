Viedoklis: ko nedarīt, kad mums uzkrīt droni...

Komunikācijas ziņā šoreiz garām aizšāva arī Valsts prezidents, kurš atzīmēja, ka pašvaldību apziņošana par dronu neesot notikusi tādēļ, ka to vadītājiem nav pielaides valsts noslēpumam. Tās ir muļķības, jo jautājums par iedzīvotāju brīdināšanu par draudošajām briesmām nevar būt valsts noslēpums. Ja valstī notiek iebrukums - un šajā gadījumā Latvijā ielidoja bruņots drons -, tad iedzīvotājiem ir tiesības to zināt. Kārtējo reizi pierādījās, ka valsts pārvalde nav gatava ārkārtas situācijām. Un tas ir bēdīgi, jo Ukrainā jau vairāk nekā divus gadus norisinās karš, arī mēs it kā dzīvojam ārkārtas situācijā, taču nespējam sevi aizstāvēt pat no viena drona.