Iepirkumu komisijas kļūdas dēļ Rīgas domei jāatmaksā 62 tūkstoši eiro ERAF projektā

Klātesošo deputātu interesi šis temats acīmredzami neizraisīja, un arī sēdes vadītājs Ķirsis plašāku skaidrojumu no savas puses nesniedza. “Paldies par ziņojumu. Kolēģi, ir jautājumi? Jautājumus neredzu. Debatēs arī neviens nav pieteicies. Balsosim! Paldies par ziņojumu,” tas bija viss, ko pēc RDA ziņojuma uzklausīšanas pauda Ķirsis. Par nobalsoja deviņi komitejas deputāti – izņemot Agnesi Loginu no “Progresīvajiem”, visi bija no RD valdošās koalīcijas.