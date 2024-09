"Es īstenoju ES institūcijās īstenoto praksi!" Valsts kancelejas direktors sniedzis komentāru par viesmīļa pakalpojumiem ministru sēžu laikā

Ministru kabineta preses sekretāre Santa Jirgensone Jauns.lv norāda, ka "šis esot bijis tikai izmēģinājums". "Ministru kabineta sēdes dalībniekiem blakus sēžu zālei palīgtelpā ir pieeja kafijas automātam, kur līdz šim katrs pats varēja pagatavot sev kafiju. Lai izvairītos no tā, ka sēdes laikā tās dalībnieki dodas uz palīgtelpu gatavot sev kafiju un šajā laikā faktiski atraujas no sēdes, tika izmēģināta pieeja pasniegt to visiem," vēsta Jirgensone. Viņa Jauns.lv apstiprina, ka "šādu praksi nav plānots turpināt".