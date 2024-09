Kur aiziet un ko redzēt? Sirreālisms Daugavpils cietoksnī, Gaismas upe Sarkandaugavā un globālās līnijas Jūrmalā: izstāžu ceļvedis

Šī gada rudens sezonas vērienīgākais izstāžu projekts “Disegno Inferno: Padodies savām apmātībām” tapis sadarbībā ar filmu producentkompāniju “Athanor” un veltīts sirreālisma kinorežisoram Janam Švankmajeram (dz. 1934) , ļaujot apmeklētājiem pilnībā iegrimt mākslinieka unikālajā pasaules redzējumā, ne vien apskatot dažādus mākslas objektus no visām Jana Švankmajera filmām un īsfilmām, bet arī mākslinieka un viņa sievas Evas Švankmajerovas (1940-2005) gleznas, grafikas darbus, keramiku, tekstus, brīvās rokas zīmējumus un kolāžas. Izstādes ietvaros apmeklētājiem ir iespēja noskatīties režisora spilgtākās filmas un īsfilmas, piemēram, “Alise” (“Alice”, 1988), “Fausts” (“Faust”, 1994), “Baudas sazvērnieki” (“Conspirators of pleasure”, 1966) un citas. Izstādes centrālā tēma būs ļaušanās apmātībām, sirreālisma manierē pārbaudot uz ko mūsu psihe ir spējīga, pilnībā neierobežojot savu apziņu. Izstādes kurators Aivars Baranovskis stāsta, ka šī ir unikālā izstāde, kas Rotko muzeja telpas piepilda ar vēl neredzētiem objektiem gan to formās, gan vēstījumos iepazīstinot skatītājus ar mākslinieku unikālo pasaules redzējumu un lietu iekšējo kārtību.