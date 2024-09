"Uzsita vēmienu!" ēdiena piegādātāju izdarības Rīgā mudina labāk gatavot pašam... VIDEO

Komentāros cilvēki raksta: "Nesaprotu, kā iespējams kaut ko pirkt no šiem, hmm, mēslu bambāļiem. Tie taču jebkuru slimību izplata."; "Es sen to nesaprotu, pareizāk, es nekad neesmu sapratusi šī "pisnesa" izmantotājus:( Interesanti, vai šiem smerdeļiem ir med grāmatiņas un somām tiek veiktas pārbaudes un dezinfekcija."; "Esmu kurjers septiņus gadus Vācijā... Sākumā lielā firmā, tagad privātā mazā biznesā, kur šādi kadri netiek pieņemti. Viņi paši man lielījušies, ko tik ar ēdienu izdarījuši! Ja pasūti ēdienu, tad tikai no restorāna, kuri paši piegādā un Tu zini, kas par cilvēkiem tur strādā."; " Kuri no tādiem vispār kaut ko pasūta?"