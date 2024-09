FOTO: Ieskats gaidāmajā Dailes teātra “Efekts” izrādē

Lugas centrā ir divi jaunieši, kuri nevar izšķirt, vai viņu mīlestība ir patiesa vai tomēr lietoto antidepresantu blakusparādība. Viņi piedalās klīniskā zāļu pētījumā, bet mīlestība un tās radītās bioķīmiskās izmaiņas draud to izjaukt vai arī padarīt par sensāciju, ja pētījuma veicējiem izdotos pierādīt, ka mīlestība ir pētāmo zāļu izraisīta. Mīlestība, kas rodas pēc pieprasījuma, laime, ko var ieslēgt, kad vien ārsts ir izrakstījis vajadzīgo recepti – vai tā būtu paradīze vai tomēr elle, to var izvēlēties katrs pats. Fināls ir atkarīgs no skatpunkta – kam mēs vēlamies ticēt: mīlestībai, medicīnai vai vēl kādam trešajam, kurš pelna naudu, manipulējot ar cilvēku emocijām?