KNAB rosina sākt kriminālvajāšanu pret bijušo Garkalnes novada pašvaldības izpilddirektori par iespējamiem trim noziedzīgiem nodarījumiem

KNAB skaidro, ka normatīvais regulējums ļauj pašvaldībai, atbrīvojot no amata nodarbināto pēc savstarpējas vienošanās, izmaksāt atlaišanas pabalstu. Šādā situācijā atlaišanas pabalsta apmērs nedrīkst pārsniegt 70 % no attiecīgās personas mēneša vidējās izpeļņas. KNAB iegūtie pierādījumi liecina, ka bijusī Garkalnes novada domes izpilddirektore, iespējams, ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli mantkārīgā nolūkā, ir akceptējusi iesniegumus par divu pašvaldības administrācijā nodarbināto atbrīvošanu no amata un normatīvajiem aktiem neatbilstoša atlaišanas pabalsta apmēra izmaksu. Bijušās izpilddirektores iespējamās noziedzīgās darbības rezultātā pašvaldībai nodarīts kopumā 12 360,20 eiro kaitējums.