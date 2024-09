Izliekoties par likumsargiem, krāpnieki no divām sievietēm izkrāpj 17 525 eiro

Zināms, ka laika posmā no 2024. gada 26. augusta līdz 6. septembrim Līvānu novadā kāda sieviete saņēma vairākus zvanus no krāpniekiem, kuri stādījās priekšā gan kā mobilo sakaru operatora pārstāvis, gan kā bankas pārstāvis, gan arī kā Valsts policijas darbinieks. Sarunu laikā krāpnieki ieguva cietušās sievietes uzticību, sekojot krāpnieku norādījumiem, sieviete noņēma no bankas konta naudas līdzekļus un nodeva kurjeram. Kopējais zaudējums sastāda 8 800 eiro. Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess.