Specvienība salauzusi kāpņu telpas durvis ēkā, kas ir daļa no Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma. Kurš par tām maksās?

Pati māja ir daļa no Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma, tāpat kā tās atsevišķie elementi. Šajā gadījumā - šīs durvis. Tās tika arī restaurētas. Arī tagad tā būs jārestaurē no jauna. "Šobrīd gaidu, kad atbrauks restauratori, kas to apskatīs, novērtēs un pateiks, cik maksā remonts. Protams, šīs durvis ir jānoņem un jāved uz darbnīcu," atzina pārvaldnieks.