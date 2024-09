Zināmas filmas, kas sacentīsies par "Riga IFF" galveno balvu!

Par "Riga IFF Feature Film Competition" galveno balvu sacentīsies arī nupat Venēcijas kinofestivālā pirmizrādītā ukraiņu dokumentālā filma “Lēni degošās zemes dziesmas” (Songs of a Slow Burning Earth) un vizuāli iespaidīgā vācu režisores Sofijas Bešas debija “Piena zobi” (Milk Teeth). Starp dalībai konkursā izvēlētajām filmām ir arī spilgti Ziemeļvalstu kino akcenti – nepieradinātais pieaugšanas stāsts “Atā, garlaicība” (Bye Bye Boredom), elēģiskā šausmu pasaka “Sadzīvot ar mirušajiem” (Handling the Undead) ar izcilo norvēģu aktrisi Renāti Reinsvi galvenajā lomā, un “Zelta almas zaram” nominētā dāņu gada lielfilma “Meitene ar adatu” (The Girl With the Needle), kas uz lielā ekrāna smalki iedzīvina šausminošu stāstu par Dānijas sērijveida slepkavu drūmā un nepielūdzamā pasaulē īsi pēc 1. Pasaules kara beigām.