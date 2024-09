Pētnieks iezīmē terorista portretu: parasti tie ir jauni vīrieši, kuri nav iekļāvušies sabiedrībā

Runājot par šādu teroristu psiholoģisko portretu un to, kas viņus piesaista, pētnieks skaidro: “Parasti tie ir jauni vīrieši, 20-30 gadi, cilvēki, kuri nav iekļāvušies sabiedrībā. Rietumos tādi, kuri mēģinājuši atrast darbu, studēt, mēģinājuši būt daļa no sabiedrības, tas nav izdevies. Saskārušies ar atstumtību no pārējās pasaules. Meklējuši kādu kopienu, kas iekļauj, un radikālās grupas uzrunā.”