Jāks Joala. Kāds bija igauņu Džo Dasēns...

Joala veiksmīgi pabeidza mūzikas skolu, spēlēja flautu, klavieres, ģitāru, taču ikdienā skanēja klasika. Tad četrpadsmit gadu vecumā Jāks pabija rokgrupas koncertā, kur dziedāja sešpadsmitgadīgais Teniss Megī – tā iespaidā arī Jāks drīz vien izveidoja rokgrupu Eterna. Tas notika Tallinas mūzikas vidusskolā, no kuras jauno mūziķi izslēdza pēc otrā kursa par nesekmību. Puisis vienkārši nenāca uz stundām, jo bija jāmeistaro elektriskās ģitāras un jāpiedalās mēģinājumos. Kuriozi, bet savam nākamajam ansamblim Kristallid Jāks pievienojās tieši kā flautists. Pa to laiku gan viņš bija apguvis arī basģitāras spēli. Laikabiedri stāsta, ka bijis aizraujoši vērot, kā jauneklis plūstoši pārgājis no flautas spēles pie dziedāšanas, bet tad basģitāras – un viss viņam izdevās lieliski. Repertuāru veidoja modernas, pa radio vai skaņuplatēs dzirdētas dziesmas, lielākoties angļu valodā. Ar apkārtējiem jaunais mūziķis ātri atrada kopīgu valodu, bija sabiedrisks, laipns un atsaucīgs. Radoši pāraudzis kolēģus, Joala pievienojās jau redzamākai igauņu grupai Virmalised, kas vispirms spēlēja bītlu dziesmas, bet vēlāk arī paši sāka komponēt.