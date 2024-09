Vairākums izglītības iestāžu vadītāji apsvēruši nodarbošanās maiņu pēdējā gada laikā

Pēc LIZDA sniegtās informācijas, 51% izglītības iestāžu vadītāju aptaujā norādīja, ka viņiem trūkst nozares ministrijas atbalsta, 24% - atbalsta no izglītības iestādes pārvaldes vai dibinātāja, 23% - no sociālā dienesta un Izglītības un kvalitātes valsts dienesta. Savukārt vislielāko atbalstu iestāžu vadītāji saņemot no izglītības iestādes tehniskā personāla un vadītāja vietniekiem, uz ko aptaujā norādījuši 94% respondentu.