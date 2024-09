Vai publisko uzlādes staciju ir pietiekami daudz?...

Elektroauto uzlādes staciju atrašanai pieejamas dažādas lietotnes, kuru funkcionalitāte šo procesu ir padarījusi ērtu un pārskatāmu. Elektrum Drive lietotnē pieejams jau vairāk nekā 700 elektroauto uzlādes pieslēgvietu Baltijā; tas ir viens no plašākās pieejamības rīkiem elektroauto publiskajai uzlādei šajā reģionā. Lietotne ļauj ne tikai atrast tuvāko uzlādes punktu, filtrējot tos atkarībā no vēlamās uzlādes jaudas, spraudņa tipa un pieejamības, bet arī iestatīt maršruta plānošanu un attālināti aplūkot cenu par uzlādi, kas Elektrum Drive stacijās tiek piemērota tikai par patērētajām kilovatstundām (kWh) – neatkarīgi no tā, cik ilgs laiks tiek pavadīts, veicot uzlādi. Lietotnē tiek piedāvātas plašas norēķinu iespējas – lietotāji par veikto uzlādi var norēķināties uzreiz vai pieteikties pēcapmaksai, rēķinu par mēneša laikā veiktajām uzlādēm saņemot kopā ar citiem Elektrum rēķiniem. Lietotājiem, kas pievienojušies pēcapmaksai, tiek piedāvāti dažādi ieguvumi: īpašas cenas uzlādei Elektrum Drive tīklā, kā arī citi labumi no Elektrum un partneriem.