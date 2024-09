Dainis Gašpuitis: valdībai nav krampja ķerties pie nodokļu jautājuma

Turklāt viss notika diezgan birokrātiskā garā: sākumā paziņojām, ka kaut kas tiks darīts, taču vasara tā arī pagāja tukšgaitā, kaut gan darbiem vajadzēja jau noritēt pilnā sparā. Tā pienāca rudens un kļuva skaidrs, ka tāda saprotama plāna nemaz nav. Kaut gan pa to laiku varēja veikt valsts izdevumu revīziju, līdzīgi kā to izdarīja Igaunija. Jo tur valdība iedzīvotājiem izskaidroja, ka ir nepieciešams paaugstināt nodokļus, taču vienlaikus arī pati apņēmās samazināt budžeta izdevumus. Tikmēr Latvijā valdība tikai runā par to, ka vajadzētu kaut ko samazināt, taču var redzēt, ka nopietni par to nemaz nav domāts.