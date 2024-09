Baiba Indriksone, Viktors Kalnbērzs, Jānis Zābers, Rainis un citi - "Latvijas Leģendu" jaunākajā numurā atklāti dažādi stāsti un likteņi

Arnis Līcītis vienmēr turējās savrup no lielas sabiedrības un kņadas. Viņš bija viens no ražīgākajiem latviešu kinoaktieriem – piedalījies aptuveni 200 filmu, no kurām lielākā daļa tapa Krievijā. Cilvēks ar labu humora izjūtu un daudzšķautņainu talantu.