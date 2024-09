FOTO: Rīgā pirmo reizi notiks pasaules labāko bārddziņu izstāde

Viena no skatuvēm būs veltīta sacensībām, kurās tiks noteikts labākais bārddzinis un frizieris divās kategorijās: speciālistiem ar stāžu mazāk par trijiem gadiem – “Fresh Blood” (“Svaigās asinis” – tulkojums no angļu val.) un pieredzējušiem “Advanced” profesionāļiem ( “Eksperta līmenis” – tulkojums no angļu val.). Katras kategorijas uzvarētājs saņems naudas balvu 1500 eiro apmērā, sponsoru dāvanas un titulu "Labākais bārddzinis 2024" pēc BBF vērtējuma. Sacensību tiesnešu vidū būs starptautiski nozares eksperti no Beļģijas, Nīderlandes, Kanādas, Itālijas, Bulgārijas un citām valstīm.