"Latvijas armijā sieviešu netrūkst": Artis Pabriks par sieviešu iesaukšanu armijā

Pašlaik praktiski jebkura sieviete, ja viņai ir vēlme dienēt bruņotajos spēkos, to var darīt brīvprātīgi: „Līdz ar to man šķiet obligātais dienests sievietēm no praktiskā viedokļa ir pāragrs piedāvājums. Varbūt kaut kad nākotnē tas varētu būt, ja mēs to atzīsim par vajadzīgu. Bet ne jau visiem mūsu pilsoņiem jābūt gataviem aizstāvēt valsti tikai ar ieročiem rokās tranšejās. Un arī jāņem vērā tas, cik daudz mums ir militāro instruktoru. Viņu pagaidām trūkst. Mēs nemaz nevaram sagatavot tik daudz karavīru, kā varbūt vēlētos.” Tā kā, pēc Arta Pabrika, uzskata, paziņojums par obligātā militārā dienesta attiecināšanu arī uz sievietēm bijis „tāds straujš politisks paziņojums, kuram īsti nav seguma”.