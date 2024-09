Viedoklis: vai valdība mūs uzskata par idiotiem?...

Jautājumā par "airBaltic" nākotni rodas iespaids, ka valdība mūs visus uzskata par idiotiem. Runājot par šo tēmu, amatpersonas uztraucas, ka problēmas esot komunikācijā. Viss pārējais ir brīnišķīgi, tikai komunikācija, lūk, klibo. Valdība nespēj skaidri pateikt, kas notiks ar "airBaltic" un to naudu, ko valsts šajā kompānijā ir ieguldījusi. Izskatās, ka viss iet uz to, ka uzņēmums tiks noprivatizēts. Tā akcijas paredzēts tirgot biržā, bet par tām saņemtā nauda netiks valstij, bet gan pašam "airBaltic", kas to turpinās tērēt kā līdz šim.