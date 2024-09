Smagā krīzē iekļuvušās “airBaltic” stratēģiskajam investoram apsver pārdot 10% akciju

Satiksmes ministrija gan sākotnēji nepiedāvāja “airBaltic” pamatkapitālu samazināt. Šāds rosinājums nāca no paša “airBaltic”. Un valdība to arī atbalstīja. “de facto” zināms, ka viens no apsvērumiem bija: ja netiks sakārtota grāmatvedība, tad potenciālie “airBaltic” akciju pircēji nedrīkstētu izņemt dividendes, tādēļ uzņēmums biržā nebūtu investoriem pievilcīgs.